Graziani: "Io ero per Tudor. Non mi piacciono le minestre riscaldate"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io ero per Tudor, le minestre riscaldate non mi piacciono. Mazzarri è bravissimo, salvò la Reggina con 15 punti di penalizzazione, è come se avesse vinto uno scudetto. Nel suo dna c’è il 3-5-2, ma Napoli aveva bisogno di un volto nuovo, di uno alla Tudor. Poi a Mazzarri, ultimamente, è girato spesso male. Però lui ha voglia, ha entusiasmo e a Napoli sarebbe venuto anche a piedi. Ciò che ha penalizzato Garcia è la mancata empatia col pubblico, con la società e con l’ambiente.

Si vedeva da lontano che ci fosse qualcosa di negativo intorno a lui, alle sue scelte, al rapporto che aveva coi calciatori. Mazzarri porta curiosità, attenzione, autostima ed entusiasmo. Poi col tempo potrà provare a fare qualcosa di suo. Adesso per il Napoli arriveranno scontri diretti difficili, ma vedrete che tutti lavoreranno con più entusiasmo. Ci sono calciatori che vanno rivitalizzati e lui lo farà da grande professionista qual è”.