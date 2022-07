Graziani: "Mertens e Koulibaly ora dimostrino se vale più l'amore o i soldi"

TuttoNapoli.net

A parlare del Mundial '82 e non solo a TMW Radio è stato l'ex calciatore e tecnico Francesco Graziani.

Napoli, ADL ha fatto due offertone a Mertens e Koulibaly. Dovrebbero accettare per amore?

"Ora lo dimostrino. Se davvero ha offerto tutti quei soldi a Koulibaly per 5 anni ,aspettiamo la sua risposta. Io firmerei subito, si è integrato bene in quell'ambiente e quindi rifiuterei tutto e rimarrei. Ma voglio aspettare, perché di alcuni dirigenti del Napoli a volte non mi fido. Mertens anche si è integrato bene, io firmerei in bianco e poi darei la palla alla società. Il calciatore deve fare un passo verso la società e dirci se vale di più l'affetto o i soldi".