Graziani pazzo di Osimhen: "Fa la differenza e reparto da solo come Lewanwdowski"

Francesco Graziani, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo soltanto alla settima e bisogna rimanere con i piedi per terra. Ma se il buon giorno si vede dal mattino, ora la squadra è diventata più competitiva e se la gioca con le altre. Fino ad oggi il Napoli è quella che finora ha giocato meglio e concretizza di più. Poi ha questo centravanti che fa la differenza e fa reparto da solo, un po’ come Lewanwdowski

Insigne prima punta in Nazionale? Gli farei fare tutto tranne che il centravanti. A me gli esperimenti non mi sono mai piaciuti, ma tutto quello che tocca Mancini diventa oro, quindi affidiamoci alle mani del ct.

Spalletti? Non so quanto ha inciso, ma quando ti ritrovi con una squadra che era stata deludente nell’ultima partita devi creare l’entusiasmo. Spalletti avrà detto alla squadra che non gli interessava il passato ma solo quello che si fa da quest’anno in poi.

Accantonare l’Europa League per concentrarsi sul campionato? Non c’è una logica, una squadra deve giocarsela dappertutto. Uno deve essere sempre preparato a dare tutto anche in amichevole, perché così ti abitui. Dopo la gara persa con lo Spartak sembrava che tutto si rimettesse in discussione, perché a Napoli ogni volta che c’è qualcosa di negativo si rimette in discussione tutto. Invece dovranno capire che ogni squadra può avere un momento di difficoltà, l’importante è che si riprenda subito come il Napoli ha dimostrato di fare domenica”.