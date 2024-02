Graziani perplesso: "Mossa della disperazione: Mazzarri capro espiatorio!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato dei movimenti sulla panchina azzurra

TuttoNapoli.net

© foto di tv

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato dei movimenti sulla panchina azzurra: "Cambio allenatore? Per me è la mossa della disperazione. Mancano ancora 14 partite di campionato perché il Napoli ne ha una de recuperare contro il Sassuolo. Ci sono degli scontri diretti in casa da giocare come quelli contro Bologna, Atalanta e Torino.

Se il Napoli dovesse tornare il vero Napoli, non è ancora detta l’ultima. In questo momento però, più che cercare il capro espiatorio che è Mazzarri, la società e i giocatori dovevano cercare di trovare una soluzione per migliorare le prestazioni. Calzona arriverà col sorriso perché non solo allenerà la squadra Campione d’Italia, ma anche perché sa che peggio di così non si può fare. È fortunato: rientra anche Osimhen".