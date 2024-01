Graziani perplesso: "Se passi al 3-5-2, Kvaratskhelia dove lo metti?"

Il Campione del Mondo nel 1982, Ciccio Graziani, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Campione del Mondo nel 1982, Ciccio Graziani, è intervenuto a Radio Marte: “L’ipotesi di aver preso Mazzocchi per fare un 3-5-2 alla Mazzarri è remota. Il Napoli è una squadra che deve ritrovarsi obbligatoriamente. Anche perché nel calcio si può far fatica a migliorarsi ma non si disimpara quello che già conosci.

Ora la società e gli allenatori dovrebbero capire quello che sta succedendo a questa squadra. È chiaro che la cavalcata trionfale dello scorso anno non la puoi rifare ma il Napoli ha perso la sua identità, l'autostima, il sorriso, ha perso la voglia di giocare divertendosi come faceva l'anno scorso. E qui deve intervenire pesantemente anche la società per capire cosa sta succedendo. E vedo che anche l'arrivo di Mazzarri non ha prodotto la scossa del cambiamento. Secondo me Mazzocchi, per quanto sia bravo, non è un rinforzo alla squadra perché è un'alternativa a Di Lorenzo ma se il capitano sta bene e gioca sempre a che serve? Il tempo ci dirà se la scelta è indirizzata ad un eventuale cambiamento tattico. Ora se vuoi giocare col 3-5-2 Kvara dove lo metti? E di quanti attaccanti usufruisci?".