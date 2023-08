Graziani: "Raspadori? Forse sarebbe meglio provarlo in un altro ruolo"

L'ex attaccante di Torino e Nazionale Ciccio Graziani è intervenuto a Marte Sport Live

L'ex attaccante di Torino e Nazionale Ciccio Graziani è intervenuto a Marte Sport Live: "Garcia è un grande professionista, ha poi il vantaggio di una squadra che gioca a memoria. Ero a Dimaro, ho visto il ritiro del Napoli in Trentino, se dovessi consigliare qualcosa, gli direi di cambiare poco, di andare per gradi.

Per me la squadra gioca a memoria, l'unico problema può essere l'eccessiva euforia. Ai tifosi dico: festeggiamo finché non inizia il campionato e magari anche oltre, c'è tanto affetto ma i giocatori devono capire che non sarà facile confermarsi, il vantaggio però è che si deve cambiare poco. Raspadori? Può essere anche una punta esterna, metterlo in un 4-2-3-1 dietro Osimhen sarebbe forse meglio, ma giocare poi con soli due centrali in mezzo al campo complicherebbe un po' le cose".