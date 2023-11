Graziani: "Se cambia assetto tattico è da denuncia. Ecco che deve dire Mazzarri ai giocatori"

"Chi in campo a Bergamo al posto di Osimhen? Per caratteristiche metterei Simeone, ma dato che c'è il 10 della Nazionale, potrebbe mettere anche Raspadori".

TuttoNapoli.net

A Radio CRC, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Ciccio Graziani, allenatore e campione del Mondo nel 1982 con la nazionale italiana: "Chi in campo a Bergamo al posto di Osimhen? Per caratteristiche metterei Simeone, ma dato che c'è il 10 della Nazionale, potrebbe mettere anche Raspadori. Non so chi potrebbe giocare. Dato che si è allenato bene con la squadra durante questa sosta, darei spazio a Simeone.

Il filotto di partite che aspetta il Napoli? O bene bene o male male. Il fatto che anche Spalletti ha riconosciuto che giocando con la Macedonia del Nord il venerdi e affrontando l'Ucraina il lunedì, la squadra non si è mai allenata. Questo potrebbe essere un motivo in più per far giocare Simeone. Anche perché se non lo metti adesso, lo perdi.

Osimhen? La partita di Madrid è l'unica dove potrei preservarlo perché la madre di tutte le partite è quella col Braga. Ma se il ragazzo ha recuperato a pieno, lo tengo presente. In queste partite puoi migliorare la classifica e fare risultato. Se cambia assetto tattico è da denuncia. Mazzarri dà una scossa dal punto di vista ambientale, ma deve dire a quei ragazzi che li ha ammirati da morire, che non cambia nulla e che vadano in campo in quel modo. Se vai a toccare questa squadra ora, sei matto? Ti denunciano".