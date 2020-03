Graziani sicuro: "Urgeva rinviare il turno. Si è fatto una figuraccia"

L'ex attaccante Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al rinvio della gare con l'inevitabile caos generato nei calendari: "Rinvii? Se si prende una decisione va poi mantenuta. Il pubblico sì/no, poi si decide di rinviare tutte le partite a porte chiuse perché il big-match necessita di tifosi. Io avrei rinviato tutto il turno, abbiamo fatto una figuraccia. Bisognava fermare il campionato per un turno per tutti. Poi si sarebbe dovuti ripartire dal turno dopo con meno problematiche possibili. Qui non si possono portare avanti i propri interessi: la Federazione deve prendere decisioni nette".