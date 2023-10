Graziani: “Spalletti non sostituiva Lobotka nemmeno con una pistola alla testa, invece Garcia…”

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nei cambi non mi è piaciuto Garcia, anche Politano s’è lamentato. Quando esce Anguissa entra Raspadori dando un vantaggio enorme alla Fiorentina perchè i Viola hanno preso il comando del centrocampo. Ci sarebbe stato anche Elmas. Sono entrati tutti meno che il macedone. Ad un certo punto il Napoli ha giocato con Cajuste e Gaetano a centrocampo. Poi Kvaratskhelia è stato spostato a destra, vi dico che c’è qualcosa che non va. Io penso sia giusto cambiare guida tecnica, c’è troppa gente scontenta. Dopo l’Udinese ed il Lecce pensavo fosse tornato il vero Napoli, invece non è così. Col Real Madrid il Napoli non meritava di perdere, poi domenica Garcia ha fatto scelte sbagliate nei cambi.

Spalletti non si sarebbe mai sognato di togliere nè Lobotka, nè Osimhen e nè Zielinski. L’anno scorso Spalletti non cambiava Lobotka nemmeno se gli avessero messo una pistola alla testa. Garcia ha tolto certezze, ha tolto autostima ed entusiasmo. Secondo me sarebbe logico sostituirlo perchè così com’è il Napoli farebbe fatica ad essere competitivo.

Conte? Vai sul sicuro, ma è uno che costa. Però a certi livelli non devi pensare ai soldi che cacci. Garcia ha ereditato una macchina perfetta e doveva solo gestire la squadra, poi pian pianino avrebbe messo dentro del suo. Lui ha aperto il cofano ed il portabagagli per metterci del suo. L’anno scorso c’era ordine, c’era compattezza, cose che mancano. Ora siamo tornati nel buio più totale. Ha ragione Osimhen quando esce e sbraita. Credo che Garcia non vada così lontano, vedo una squadra triste, senza entusiasmo. Ha messo Raspadori al posto di Anguissa, ma l’anno scorso al posto di Anguissa Spalletti non avrebbe mai fatto entrare Raspadori, ma avrebbe messo Ndombele. La faccia di Lobotka è triste come quella di Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Non c’è entusiasmo a Napoli, tra la squadra e l’allenatore c’è distacco”.