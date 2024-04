Graziani sta con Calzona: "Prima di lui le cose non andavano bene..."

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, l'ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato anche del lavoro di Calzona

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, l'ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato anche del lavoro di Calzona: "Siete troppo critici con l'allenatore. Io non ho mai visto nessuno segnare dalla panchina, ma è una figura importante. Serve un bel rapporto, la squadra deve sposare i suoi principi, poi anche lui deve ascoltare e dialogare, ma Calzona ci ha sta mettendo cuore, anima, professionalità e le cose prima non andavano bene. Non è detto che non possa ancora cambiare la classifica ed ha un calendario alla portata".