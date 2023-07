Graziani su Garcia: “Ha già parlato con Spalletti e conosce il Napoli a memoria”

"Diciamo che Garcia deve essere intelligente a non toccare troppo il Napoli, ma qualcosa di suo dovrà metterci".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciccio Graziani, ex giocatore e campione del mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': "Diciamo che Garcia deve essere intelligente a non toccare troppo il Napoli, ma qualcosa di suo dovrà metterci. Sono straconvinto che ha già parlato con Spalletti per informarsi del carattere dei giocatori. Garcia è bravo, deve mantenere questa realtà senza toccarla troppo.

Il Napoli è una macchina talmente perfetta che se qualcuno apre solo il cofano già crea danni. Garcia deve far capire ai giocatori che quello fatto l’anno scorso è passato per non farli campare di rendita. Garcia avrà visto il Napoli centinaia di volte e saprà già la squadra a memoria".