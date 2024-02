Graziani su Mazzarri: "Solo scuse! Facciamo tutti causa alla Samsung, lui ha visto ottime prove!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato dei movimenti sulla panchina azzurra

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato dei movimenti sulla panchina azzurra: "Calzona arriverà col sorriso perché non solo allenerà la squadra Campione d’Italia, ma anche perché sa che peggio di così non si può fare. È fortunato: rientra anche Osimhen. Mazzarri non è riuscito ad entrare nei meccanismi, fallendo anche col cambio modulo. ADL avrà parlato anche con i riferimenti nello spogliatoio, avrà capito che tra lui e la squadra non c'era neanche più quella stima e quelle sensazioni positive che servono e che quando mancano portano all'esonero. Lo spogliatoio ha fatto venir fuori qualcosa... Dopo Torino ci furono dichiarazioni pure, ma anche dopo Lazio-Napoli, una delle più brutte partite che ho visto, il Napoli giocò per non perdere. Lì pensai che era meglio cambiarlo, non tirò mai in porta e sentendolo sembrava avesse fatto un partitone.

Dopo il Genoa ha citato Napoli-Spezia, ma quel giorno il Napoli creò 8 occasioni da gol trovando il gol solo alla fine, ma meritava già prima, questo Napoli suo è addormentato, crea poche 2 occasioni e lui ne evidenzia 7. Facciamo causa ai nostri televisori, alla Samsung, alla Sony, lui vede altre cose, noi vediamo altro, che vi devo dire! E' colpa del mio televisore, non racconta ciò che tutti vediamo. Una comunicazione del suo lavoro totalmente sbagliata. Trova solo scuse, alcune assurde, non trasmette non dico entusiasmo ma neanche positività perché è triste. Ma poi si vanta del 70% di possesso, ma dipende dove lo fai, come lo fai, cosa significa 70%! Dice che insegna il 4-3-3 a Coverciano? Ho i miei dubbi sul 4-3-3, forse Giampaolo, Sarri e altri allora ci può stare, sono votati a quel modulo, ma Mazzarri ha sempre fatto un altro gioco, poi magari ne è capace perché a quei livelli migliori e studi, ma che abbia insegnato addirittura faccio fatica a crederlo".