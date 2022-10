Graziani: "Un amico napoletano mi dice che sono criticato per una cosa detta a inizio anno”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Francesco Graziani, ex attaccante della Nazionale.

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Francesco Graziani, ex attaccante della Nazionale. “Non so se è il primo esame vero contro la Roma, ha giocato già partite importanti. In questo momento il Napoli sta molto bene, c’è serenità, entusiasmo ma è una partita molto più difficile per la Roma.

Vedo che il Napoli, nonostante le assenze, riesce a vincere perché nelle difficoltà reagisce come con il Bologna e lo Spezia.

Per come stiamo vedendo oggi la rosa lunga è una grande vantaggio, domenica entrano Lozano e Osimhen e decidono la partita, così come a Cremona con Olivera e Simeone.

Vedo un ambiente con meno pressione, nonostante siano meritatamente primi, e dimostra una grande alchimia.

I più penalizzati a giocare a questi ritmi sono i più bravi, che sono più soggetti a infortuni. Ad oggi il vantaggio sono i cinque cambi, però quelli come Anguissa o Rrahmani sono più soggetti ad infortuni.

Kvaratskhelia è la più bella scoperta che oggi esprime il calcio italiano. Qualche mio amico napoletano mi dice che in città mi criticano perché io ho detto che questa squadra fosse meno competitiva dello scorso anno, però quando si fanno i pronostici si fanno a inizio stagione. Oggi sono felicemente contento perché il Napoli mi sta smentendo.”