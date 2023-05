"Grazie per aver riportato lo scudetto al sud!", Commisso scrive a De Laurentiis

Secondo quanto riferito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis ha ricevuto centinaia di migliaia di whatsapp

Secondo quanto riferito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis ha ricevuto centinaia di migliaia di Whatsapp ma ad uno tiene particolarmente, ovvero un sms di Commisso: "Caro Aurelio, sincere congratulazioni per questa straordinaria vittoria. Sono felice per la città e per te che hai fatto sacrifici lottando contro avversari e critiche ingiuste. Grazie per aver riportato lo scudetto nel nostro amato meridione".