Guardiola: "Impressionato dal Napoli, l'anno prossimo ci riproveranno in Champions"

"Ho visto il match di martedì sera di Napoli e gli azzurri mi hanno impressionato". Così parla Pep Guardiola ai microfoni della Gazzetta dello Sport commentando l'incrocio Champions con i rossoneri.

"Quelle contro il Milan sono state partite sempre molto combattute quest’anno. Si vince o si perde per margini talmente ristretti che poi però fanno la differenza. Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions League? No, perché io li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Il Napoli vincerà lo scudetto. E vedremo l’anno prossimo che cosa farà di nuovo in Champions League ».