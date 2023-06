Guerini: “Scudetto Napoli strameritato, anche tifosi delle altre squadre devono ammetterlo”

Vincenzo Guerini, dirigente e allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Vincenzo Guerini, dirigente e allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Lo scudetto del Napoli è stato uno dei titoli più meritati di sempre, dobbiamo alzarci ancora oggi in piedi e dire che forse mai scudetto è stato più meritato, sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, per la bellezza del gioco espresso, con i miei amici ci radunavamo solo per vedere il Napoli. Anche i tifosi delle altre squadre, se sono onesti, devono riconoscerlo.

Uno scudetto mai messo in discussione. Spalletti ha avuto enormi meriti a mettere insieme il gruppo dopo le cessioni eccellenti della scorsa estate e lo ha cementato in poco tempo, dando un gioco incredibile”.