Guido Clemente di San Luca a TN: "Allo Stadium altra prova dell'esistenza di potere maligno nel calcio"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in merito a quanto accaduto ieri allo Stadium tra Juventus e Napoli:

"Allo Juventus Stadium domenica sera abbiamo avuto conferma ed ulteriore prova della esistenza nel mondo del calcio di un potere maligno, malvagio, malevolo, naturalmente predisposto e tendente al male, a cercare di procurarlo. Regole del gioco sistematicamente calpestate. Edulcorazione – ma forse è più adeguato definirla proterva mendacia – nel raccontare quanto chiunque ha visto. Negandolo! Falsandolo! Bisogna liberarsi del piombo che fa andare a fondo la leggerezza che profuma di verità e legalità. Non si possono più ascoltare opinioni come quelle che continua liberamente ad esprimere senza contraddittorio l’ex arbitro Casarin a Radio Anch’io Sport su Radio Rai1. Opinioni che si risolvono in una vera e propria istigazione a violare le regole, in nome della presunta salvezza della bellezza del gioco. Come se a generare la bellezza del gioco non fosse proprio il rispetto delle regole.

Tuttavia, non me ne voglio occupare. Almeno oggi no. Voglio depurarmi dal veleno. Perché dobbiamo commentare una serata della quale si può e si deve solo celebrare la gioia immensa del popolo azzurro. Anche per il trionfo della giustizia divina (che non sempre assiste quella terrena). Come recita la didascalia sotto la foto di Eduardo in un whatsapp che ha girato molto nei social degli ultimi giorni: «Che poi il Padreterno sa quello che deve fare!». E l’ha fatto. L’annullamento di due gol irregolari degli strisciati per il dovuto, normale, intervento del VAR (che è strumento di autotutela, introdotto per rimediare agli errori nell’interesse pubblico, non degli arbitri). VAR che clamorosamente aveva omesso in modo illecito (oltre che illegittimo) di segnalare un cazzotto intenzionale. Il simulatore seriale che tenta invano il consueto e consolidato inganno. La giocata del fuoriclasse. Che libera il ‘crossatore’ dolce e preciso. Che consente la ‘cagliosa’ di sinistro a volo del giovane prodigio. Che passa fra le gambe del portiere avversario trasformando la tensione pazzesca in urla liberatorie, in lacrime di felicità. Al 93°. Una goduria indescrivibile!

Ma allora, al fine di non impedire la bellezza pura della competizione, si faccia di tutto per far giocare in contemporanea Napoli-Salernitana e Inter-Lazio. Per carità, gli azzurri ovviamente possono non vincere il derby. E la Lazio ovviamente può vincere a Milano. Ma non è per far festeggiare il popolo azzurro allo stadio. Si tratta di ridare a tutti gli amanti del pallone il gusto dell’emozione più vera. E se l’impedimento fossero le pubblicità già vendute, beh, che si provi in ogni modo a rinegoziarne i costi. Forse, se le partite si disputassero in contemporanea, sarebbe un affare anche maggiore. Sai che partecipazione?!? Sai che intensità di coinvolgimento di tifosi e appassionati di tutte le squadre, non solo quelle direttamente coinvolte?!? Che si organizzi una Diretta-gol televisiva e radiofonica delle due partite. Si venderebbe alla grande. E si darebbe la possibilità ai napoletani di sognare per 90 minuti di coltivare la speranza di vincere e festeggiare tutti insieme!!! Naturalmente, l’ultima parola spetterebbe sempre al campo. Ma si vivrebbe una tensione fantastica, elettrizzante".