Guido Clemente di San Luca a TN: “Altro che festa rovinata, la Salernitana l’ha prolungata”



Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in merito a quanto avvenuto domenica scorsa: “La sensazione che si provava (e si prova) girando per la città era (ed è) analoga a quella del Capodanno. Ovunque, quartieri ‘bene’ e popolari non c’è differenza. Un’atmosfera di attesa impaziente che si mischiava e si confondeva con l’euforia, che però poi frenava davanti alla ragione. La quale ti suggeriva calma: «Vedrai alla fine la Lazio vince a San Siro e tutto sfuma». Domenica il mio parroco ha messo gli occhiali con la montatura azzurra, e per celebrare la Messa (quella delle 11.30, per consentirmi di arrivare al ‘tempio pagano’ con due ore di anticipo) ha indossato una casula bianca con fantasia di colori che richiama quello del nostro cielo e del nostro mare.

Un brevissimo passaggio a casa per prendere sciarpa e cappellino (avevo già indossato con orgoglio la maglietta del D10S). Con trepidante emozione entro in ascensore e, arrivato giù, le porte non si aprono. Premo frenetico sul pulsante dell’allarme e penso: «Mi sto preoccupando per la mia vita?». No, mi sorprendo nel constatare d’esser in ansia soltanto per il rischio di perdere il più esaltante momento di condivisione collettiva della mia città. Lo juventino del secondo piano esce sul pianerottolo e mi sfotte: «È un segno del destino! Devi restare là dentro!». Per fortuna – mandatolo a quel paese, mentre la sua dolce moglie si dava pensiero, attivandosi e premurandosi di rasserenarmi – dopo aver pigiato freneticamente sui pulsanti dei vari piani, ad uno, non so quale, finalmente le porte si sono aperte.

Mi fiondo giù per le scale, monto sulla vespa, e mi faccio tutta via Manzoni e via Caravaggio cantando a squarciagola: «Sarò con teeee». E le lacrime già prendono ad uscire, semplicemente guardando le persone che mi sorridono, sventolando sciarpe e bandiere, mentre si dirigono, a gruppi felicemente azzurri, verso il Maradona.

Dopo di che, nelle due ore precedenti la partita, insieme all’intero stadio, palpitante, coi ‘fratelli della Nisida’ (indossando uniti una maglietta azzurra a sorpresa fatta fare ad hoc e regalata a tutti da Claudio Botti) abbiamo vissuto, piangendo a intermittenza, l’assedio interista alla porta della Lazio. L’avevo felicemente pronosticato: «Siamo già tutti al tempio da più di un’ora. Ore 14.15, in collegamento con San Siro. Al 90° la Lazio sta vincendo 0-1, l’Inter pareggia. Un brivido percorre le gradinate. I ragazzi sono in campo per il riscaldamento. Noi cantiamo per Diego e la sua energia entra nei nostri corpi e nei loro».

Fin qui, più o meno, è andata proprio così. La conclusione è stata diversa. Io l’avevo immaginata in altro modo: «Comincia la partita, la Salernitana è tosta, la partita si fa dura, il clima è elettrizzante. Ma alla fine, dolcemente, la palla accarezzata dal piede di Kvara finisce in fondo al sacco e regala al popolo azzurro l’apoteosi. In un amplesso lento, lunghissimo, coinvolgente, viviamo di nuovo il coitone collettivo. Ecco, l’azzurro è tornato in Paradiso». E invece… E invece Spalletti lo ha detto toscaneggiando con parole più politically correct: «L’è un po’ come quando si fa i ‘basci’… più dura, più tu ha’ ‘piascere’». Insomma, l’amplesso si protrae, diventa ancor più lento e lungo. E l’orgasmo sarà più sofisticato ed intenso.

Abbiamo 18 punti di vantaggio, tanti quanti ce ne sono a disposizione. Con l’Udinese basta un punto. O addirittura, se la Lazio non battesse il Sassuolo, lo conquisteremmo restando sul divano davanti alla tv (dove assistemmo al furto dell’altro). Embè, je quasi quasi vuless’ c’’a Lazio vincess’ c’’o Sassuolo, e nuie perdessem’ a Udine. Pecché accussì dummeneca, c’’a Fiorentina, putessem’ vivere n’ata vota questa stupenda passione comunitaria. Alla faccia dei provincialissimi cugini. Che meschinamente, e anzi stupidamente, godono pensando di averci rovinato la festa. Senza capire (com’è tipico dei provinciali verso la capitale) che, invece, ce l’hanno prolungata.

Ma pure alla faccia di chi, imperterrito, persevera (con masochismo pari solo alla supponenza) ad auto-escludersi dalla bellezza della festa della città unica al mondo. La quale, di nuovo, dimostra che il suo naturale, radicato, collettivismo (ripeto le parole di Masullo: «La cultura napoletana è una cultura della collettività») è specifico e peculiare, giacché si nutre delle individualità, le somma, ne fa sintesi e le esalta. Come per i botti di Capodanno: nonostante i tentativi di ‘normalizzazione’, in quel momento si percepisce nitidamente lo speciale senso della catarsi collettiva. Una catarsi che si esprime tutti insieme, ma favorendo ed eccitando le prerogative di ciascuno. Soltanto un mentecatto può rinvenire per la prima volta in questo Napoli la compattezza ed umiltà di squadra. Albertino Bigon (a Radio Anch’io Sport su Radio Rai1) l’ha ribadito a chiare lettere: «Da questo punto di vista, non c’è alcuna differenza fra il Napoli di allora e quello di oggi!».

E ancora, alla faccia di chi continua a confondere legalità con virtù (la sua idea di virtù). Perché legalità significa semplicemente rispetto della legge. E, in democrazia, vuol dire rispetto delle regole stabilite dagli organi deputati a fissarle sulla base dell’investitura popolare, e delle decisioni di chi è incaricato a darvi attuazione. Alla faccia, perciò, di chi continua a confondere le questioni di ordine pubblico, cui sono preposte le competenti istituzioni attributarie del relativo potere, con le prerogative proprie (id est: definire i calendari delle partite) degli organi che governano il calcio, sì ma dentro il perimetro consentito dalla legge. Accadde anche al tempo del Covid, quando in maniera ignorante si mise in dubbio la supremazia dell’ordinamento generale su quello sportivo. E non potrebbe che essere così, visto che il mondo del ‘pallone’ non è legibus solutus.

Alla faccia, infine, di chi continua a confondere ‘pubblico’ e ‘privato’. Il ‘bene comune’ con l’interesse delle imprese. Come se, sul piano concettuale, il significato di efficienza nel conseguire i risultati di queste coincidesse meccanicamente con quello dell’efficienza degli apparati pubblici. Come se la fortuna di un’azienda nel conseguire utili derivasse esclusivamente ed inesorabilmente da programmazione e capacità manageriali. Mentre, non di rado, bastano bilanci in ordine, fiuto, scaltrezza e fortuna.

Avevo scritto che gli azzurri avrebbero potuto non vincere il derby. E che la Lazio avrebbe potuto vincere a Milano. Che lo spostamento di Napoli-Salernitana (a parte le questioni di ordine pubblico, che non sono attribuzione di Lega e Federazione) sarebbe stato auspicabile (non per far festeggiare il popolo azzurro allo stadio: che è appunto materia di ordine pubblico, ma) per ridarci il gusto dell’emozione più vera. Se le partite si disputassero in contemporanea, infatti, si avrebbe un aumento netto della partecipazione di tifosi e appassionati, dell’intensità del loro coinvolgimento. Si lascerebbe che si determini quella speciale tensione elettrizzante, fantastica. Che poi sarebbe il sale tipico della competizione sportiva. E pure la garanzia del suo più leale svolgimento.

Invece di gridare allo scandalo per il dominio assoluto dei soldi delle tv, i soliti censori (a uso e consumo loro) s’indignano per lo spostamento del calendario. Se fossero davvero virtuosi, dovrebbero piuttosto stigmatizzare quel dissennato dominio, che ci priva della contemporaneità, sottomettendo all’insopportabile onnipotenza del mercato/mercimonio il meraviglioso spettacolo del calcio”.