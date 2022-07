Guido Clemente di San Luca: "Dybala se non rinnova Koulibaly? Attenti alla trappola"

GIOVANILI PRIMAVERA, INIZIA IL RITIRO DI ALFEDENA: I 22 CONVOCATI DI FRUSTALUPI Gli azzurrini guidati da mister Frustalupi sono arrivati oggi ad Alfedena in Abruzzo per iniziare il ritiro estivo. Gli azzurrini guidati da mister Frustalupi sono arrivati oggi ad Alfedena in Abruzzo per iniziare il ritiro estivo. LE ALTRE DI A JUVENTUS, DI MARIA: "LA MIA TESTA È QUI, POI ALL'ARGENTINA PENSERÒ DOPO..." (ANSA) - TORINO, 11 LUG - C'è anche un ex bianconero che ha convinto Angel Di Maria ad accettare la proposta della Juventus. "Il giorno in cui ho firmato, ho sentito Buffon - svela l'argentino nella sala stampa dell'Allianz Stadium - e ci teneva molto... (ANSA) - TORINO, 11 LUG - C'è anche un ex bianconero che ha convinto Angel Di Maria ad accettare la proposta della Juventus. "Il giorno in cui ho firmato, ho sentito Buffon - svela l'argentino nella sala stampa dell'Allianz Stadium - e ci teneva molto...