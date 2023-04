Guido Clemente di San Luca: "Lettera e questionario per gli ultras"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, scrive della questione ultras,

a. come quello in cui ci si alza per urlare, cantare e tifare come si vuole, senza limitazioni e/o autorizzazioni

Allora vorrei tanto riuscire a dare un contributo di buon senso. E fare un nuovo appello. Senza per questo, però, rinunciare a suggerire un’analisi serena ed equidistante della situazione in cui siamo finiti. Proviamo a ragionare liberi da pre-comprensioni. Ove ne avessi la possibilità, proporrei a tutti i tifosi azzurri il questionario che segue. Provate a rispondere. Sarei molto curioso di sapere quale esito darebbe un eventuale sondaggio su di esso. Se dovesse risultare – come dai feedback personali che ricevo dalla gente di qualsiasi estrazione sociale e culturale con cui mi confronto – che la risposta di gran lunga prevalente alle 10 domande dovesse essere quella sub a), beh, ci sarebbe da riflettere attentamente.

Ma la cosa più importante è che il Maradona torni a dare la sua proverbiale spinta, potente e compatta, per mettere le ali agli azzurri. In proposito Spalletti ha giustamente detto, a chiare lettere, che gli è dispiaciuto vedere nel nostro stadio «tutti contro tutti», che «è una roba che non riuscirò mai a capire», che «è inspiegabile come si possa arrivare ad una cosa del genere». E soprattutto che, «se succede alla partita di ritorno, io lascio la panchina e vado via». Ebbene, io mi sento proprio come Maurizio De Giovanni: «Tifo per lei da quando apro gli occhi a quando li chiudo, e anche in sogno. Tifo per questa squadra perché è identitaria e mi assomiglia». E se talvolta s’esprime un’opinione critica, «non per questo non si sostiene, non per questo si smette di sentirsi parte di qualcosa di enorme e profondissimo». Perché «In cima, come lo sono stato nell’abisso, sarò con te».

Raramente ho assistito ad un arbitraggio così palesemente iniquo come quello del rumeno Kovacs, al punto di far pensare seriamente alla malafede. E, come al solito, nel racconto mediatico della partita e dell’arbitraggio s’è registrata una insopportabile faziosità, stavolta milanista. Cu’ ’e strisciat’, ’a storia è semp’ ’a stessa! Comunque, abbiamo perso solo il primo round. Ma dimostrando di essere migliori. Nonostante l’assenza dei centravanti. Ne riparliamo martedì. Non mi spaventa l’assenza di Kim e Anguissa. Mi dà fiducia ed esalta il ritorno di Osi. Contro il Verona, domani, mi aspetto che il mister dia tregua a Lobotka e Rrahmani. E studi qualche staffetta oltre a quelle abituali (Elmas/Zielinski? Juan Jesus/Ostigard? Ndombele/Gaetano? Di Lorenzo/Bereszynski?).

b. un giocattolo della famiglia De Laurentiis

7) come si dovrebbe gestire il costo dei biglietti

a. in maniera sensibile ai ceti meno abbienti

b. secondo la logica del garantire il massimo profitto economico possibile

8) come andrebbero riformate Uefa e F.I.G.C.

a. in senso più democratico

b. in modo da garantire al settore i maggiori profitti possibili

9) come andrebbero concepite le promozioni dalla serie B

a. nella prospettiva che nella massima serie giungano le squadre che lo abbiano meritato per meriti sportivi

b. nella prospettiva che nella massima serie possano arrivare solo le squadre il cui bacino di utenza abbia un consistente appeal

10) ai quarti di una competizione europea è giusto che

a. si possano incontrare squadre dello stesso Paese in base all’effetto del sorteggio

b. si eviti che possano incontrarsi squadre dello stesso Paese in base all’effetto del sorteggio

Interroghiamoci. Ma perché gioiamo se il Napoli vince? È, o no, perché, vincendo, si afferma la città? È stato scritto che ormai «Il Napoli e Napoli sono due entità estranee». È vero. E proprio non piace che la SSC esprima valori estranei alla città. Sì, «la battaglia è politica» (e non «di potere», come insinuano ad arte e proditoriamente a Sky). Fra due visioni alternative. Una popolare, che prende atto di come la città è, nella sua complessità: con tutte le contraddizioni che, comunque, ne costituiscono la peculiare, diversa, identità. Ed una elitaria, che vorrebbe vederla omologata alle altre del mondo occidentale: le città in cui vivono «i napoletani che si fanno largo nel mondo con la loro abnegazione, i loro sacrifici, la qualità dei loro studi».

I medesimi napoletani che, non vivendo qui, fanno di tutto per affollare gli altri stadi (soprattutto del centro-nord) – e che desiderano che la squadra vinca, riversando su di essa un amore infinito, proprio – affinché, attraverso la squadra che la rappresenta, si affermi esattamente la loro Napoli. Della quale, se potessero, tornerebbero ad assaporare stabilmente il gusto, così com’è. Che è tale anche per quella complessità che manca nelle ordinate città in cui eccellono, e della quale avvertono una nostalgia struggente, che la vittoria della squadra un po’ riesce a mitigare.

Se c’è «una forbice sempre più ampia e incolmabile tra quei napoletani fermi in città e quelli che invece sono andati incontro al mondo» è proprio questa. Esser costretti a vivere privi della speciale atmosfera (in ogni senso: bello e brutto, buono e cattivo) che li porta a sostenere la squadra ovunque sia loro possibile arrivare. Per riuscire a gridare al mondo l’orgoglio di essere proprio quella cosa là.

Allora mi rivolgo alla comunità degli ultras azzurri. Ai quali – sono certo – indirizzare un appello (analogo a quello del Club Napoli Tribunale) può aver più senso. Perché, dentro di voi, siete tutto fuorché aridi e insensibili. Riflettete attentamente. Qual è il vostro – e nostro – interesse? E anzi, prima ancora, qual è la vostra stessa ragion d’essere? «Solo la maglia!», così recita lo slogan più ‘identitario’ di tutti. Dunque, a parte la schizofrenia, nulla può portarvi fino al punto di agire contro il bene della maglia, danneggiando la sua immagine. Non roviniamo un momento di gioia indescrivibile.

Lo so. Lo comprendo. Sentite che c’è qualcosa che va oltre. Perché mette in discussione proprio la causa del vostro vero significato esistenziale: la passione. Ma se ci pensate bene, capite facilmente che si tratta dell’irrazionale per antonomasia. Quello che poi, incredibilmente, conduce fino alla pazzia. La stessa che porta ad uccidere il partner amatissimo. Tuttavia, in questo caso la spiegazione (che comunque mai giustifica) è la gelosia. Nel nostro, invece, sarebbe solo un fortissimo desiderio di difendere l’appartenenza. Epperò, a causa della inesorabile evoluzione del sistema economico-istituzionale, il senso dell’appartenenza deve ormai sottostare (purtroppo) alla logica (per me deprecabile) del mercato, e alle sue regole. In base a cui la passione finisce in mano a chi può legittimamente strumentalizzarla, senza sensibilità e scrupolo alcuno, al fine di produrre soltanto utile economico. Di chi, dopo aver messo in fila i fattori della produzione, all’esito del processo produttivo, vuole e può realizzare soltanto profitto, cinicamente. È l’impresa, bellezza!

Lo so. Lo comprendo. Nemmeno si può negare che viene più di un sospetto sul racconto mediatico che si fa del fenomeno ultras. Racconto che – come per consolidata tradizione – si concentra sulla sua qualificazione delinquenziale, e non sulla personale identità degli autori degli atti delittuosi. Non è un caso che i giornali (al servizio del pensiero dettato dal potere economico) diano ampio spazio alle indagini della Procura di Napoli per estorsione. Che raccontino di un «Napoli capolista tra l’altro accompagnato da tifosi che non merita». Che giudichino «follia mettere davanti il proprio orgoglio alla ricerca del dialogo». Come se lo schiaffo l’aveste dato voi, e non l’aveste ricevuto. Come se a rifiutare il dialogo foste voi, e non chi ha alzato il muro che avete davanti.

Lo so. Lo comprendo. Che, nel descrivere ciò che accade, più che di estorsione si dovrebbe parlare di vera e propria repressione del dissenso. Perché [se, affinché sussista una estorsione (art. 629 C.P.), occorre commettere una «violenza o minaccia», in modo da costringere «a fare o ad omettere qualche cosa», allo scopo di procurare «a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno»] bisognerebbe spiegare con precisione quali atti integrino le condizioni prescritte dalla norma. Quale sarebbe il bene giuridico tutelato. Quale sarebbe il profitto ingiusto che il comportamento vorrebbe conseguire. In cosa consisterebbe il danno. Ma, sopra e prima di tutto, occorrerebbe individuare gli autori del reato: persone con volti, nomi e cognomi che le identifichino. Non una categoria. Perché fra gli ultras, come in tutte le categorie, ci sono delinquenti. Ma le decine di migliaia di tifosi che intonano quel coro – volgare ed inqualificabile – non sono delinquenti. Piuttosto manifestanti che, benché stia obiettivamente conseguendo un risultato sportivo straordinario, reagiscono esprimendo dissenso (in maniera legittima, tutt’al più ingiuriosa) sulla linea della Società.

Lo so. Lo comprendo. Vogliono far passare il dissenso per delinquenza (un po’ come era in uso un tempo, con la «strategia della tensione»), in modo da lasciare al decisore mani libere. Vogliono utilizzare i delinquenti allo scopo di far uscire i ceti popolari dallo stadio. Vogliono far credere che i benestanti sono onesti, e i ceti popolari disonesti.

Va bene. Io comprendo tutto. Ma proprio per evitare che passi questa strategia; proprio per non permettere la bestemmia secondo cui «L’unico stadio in cui il Napoli gioca in trasferta è quello di Fuorigrotta». Soprattutto, per godere – come meritiamo tutti noi (che paghiamo, e non ci guadagniamo) – della gioia della vittoria. Date a chi non ci rappresenta uno schiaffo morale.

Riprendiamo a fare il 12° uomo in campo. Facciamo sì che – come auspicato dal CNT – «quel sogno che stiamo coltivando diventi realtà in un contesto di festa di tutta la città di Napoli e del suo popolo». Perché è proprio così: «Napoli ed il Napoli sono di tutti; non ci può essere nessuno che ne possa rivendicare autoreferenzialmente la rappresentatività». Torniamo, allora, ad essere l’azzurra comunità unita e gioiosa che siamo. Lasciamo nello scoramento della solitudine chi imperterrito si ostina a non voler ascoltare. Seppelliamo sotto il nostro urlo d’amore, compatto e avvolgente, ogni odio ed ogni indifferenza. Come recitava un vecchio striscione, «Magnammancill’!»… E facimmel’ capi’ Napul’ che r’è!!!