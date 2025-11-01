Gutierrez a Crc: "Buona prova, ma martedì in Champions si gioca dall'inizio per vincere!"

Miguel Gutierrez, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc a seguito del pareggio casalingo contro il Como. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo provato a segnare e a sbloccare la partita, ma alla fine quando non riesci a vincere è importante quantomeno non perdere. Bisogna comunque apprezzare la prestazione e provare a fare meglio nella prossima partita. Conosco un sacco di giocatori del Como: hanno molte qualità e giocano bene. Penso che stiano facendo una grande stagione e mi congratulo con loro per quello che stanno facendo.

La mia prestazione? Penso che bisogna essere sempre preparati per aiutare la squadra. Io cerco sempre di dare il meglio di me quando l'allenatore mi chiede di farlo per aiutare i miei compagni come posso. Martedì contro l'Eintracht sarà una partita che dobbiamo andare a vincere fin dall'inizio, scendendo in campo per i tre punti. Abbiamo perso due partite in Champions League e credo che sia importante trovare la vittoria per lottare in questa competizione e passare la turno successivo".