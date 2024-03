Hamsik al Napoli? L'entourage: "ADL ci sta provando e prima o poi tornerà"

Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli,

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Francesco Calzona e dell'ex capitano azzurro: "Calzona e il suo staff sono tutti bravi ragazzi, lavorano tanto, sia quelli rimasti a Napoli che quelli venuti in Slovacchia. Stanno lavorando parecchio.

Hamsik? Allena i bambini per il momento, poi per il futuro deve decidere lui. De Laurentiis ci ha parlato dopo la partita col Barcellona, vorrebbe riportarlo in società, ma la scelta è solo di Marek che ha tante cose da fare in Slovacchia, tra la vita privata e la scuola calcio. Ma credo che un giorno davvero ritornerà al Napoli, anche perché ne è una leggenda".