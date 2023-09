Hamsik ammette: "Sarei andato in Arabia. Certe offerte non vanno ignorate"

Nella sua intervista al Corriere dello Sport Marek Hamsik ha anche parlato delle offerte arabe che stanno arrivando ai calciatori europei

TuttoNapoli.net

Nella sua intervista al Corriere dello Sport Marek Hamsik ha anche parlato delle offerte arabe che stanno arrivando ai calciatori europei partendo dalla sua esperienza orientale: "Cina? È stata una esperienza che mi ha arricchito, in ogni senso, per conoscenze calcistiche, culturali e anche per danaro. Arabi? Mi sembra che si siano portati avanti, acquistano giocatori giovanissimi, riescono a portare da loro talenti insospettabili. Hanno la voglia di incidere in maniera possente e anche immediata. E se mi domanda, ma ci saresti andato? rispondo di sì, senza alcuna ipocrisia. Non sono venale, ma certe proposte - pure per la loro portata professionale - non vanno ignorate".