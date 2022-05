Hamsik e un futuro da allenatore: "La mia filosofia è quella di Sarri. Col suo calcio ho goduto"

Intervista a Marek Hamsik, bandiera del Trabzonspor che ha portato a vincere di nuovo il titolo in Turchia dopo un lunghissimo digiuno.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervista a Marek Hamsik, bandiera del Trabzonspor che ha portato a vincere di nuovo il titolo in Turchia dopo un lunghissimo digiuno. "Ricordo le feste per la Coppa Italia ma anche quella a Doha dopo la Supercoppa. Il titolo qui mi ha dato un'emozione straordinaria, così come le feste che hanno organizzato i tifosi. Ce ne sono state ben sei, una più bella dell'altra: ma quella a bordo delle barche, sul Mar Nero, è qualcosa che mai nella vita potrò scordare", ha detto a Il Mattino. "Sto bene, non mi sento vecchio. Sono stato fortunato perché gli infortuni sono stati pochi. Se in futuro voglio fare il tecnico? La mia filosofia è quella che Sarri ha fatto vedere nei tre anni a Napoli, è quello il calcio dove ho goduto di più. Ora se vedo il City di Guardiola è quella l'idea che mi affascina".