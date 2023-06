Hamsik, l'entourage: "Futuro a Napoli? Presto parlerà con De Laurentiis"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Martin Petras, entourage Hamsik

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Martin Petras, entourage Hamsik: “Lobotka? La Nazionale nostra è nell’ombra del Napoli, c’è stato Hamsik, poi Lobotka che è un giocatore importantissimo non solo per il Napoli, ma anche in Nazionale. Ora si deve riposare perché ha avuto una stagione in cui ha giocato se non sbaglio più di 50 partite.

Sicuramente Lobotka è fondamentale nel gioco del Napoli, da quello che ho letto di Garcia, ci conterà anche lui. Di giocatori con le sue caratteristiche ce ne sono pochissimi in Europa o al mondo. È stato importante per il gioco di Spalletti e lo sarà anche per quello di Garcia che non credo cambi grandi cose.

In questo ritiro anche mister Calzona sta facendo un grandissimo lavoro in Slovacchia, siamo partiti con 10 punti in 4 partite. In questo ritiro ha portato un nutrizionista dal Napoli. Mi ha detto che Lobotka è cambiato, è molto attento a quello che mangia e prende vitamine per recuperare le energie. È maturato ed è perfetto così.

Futuro di Hancko a Napoli? È un ragazzo che conosco benissimo, è un giocatore importantissimo. Purtroppo in Italia non ci hanno creduto e ha fatto bene a tornare da noi. Al Feyenoord è diventato uno dei giocatori più importanti. Ha una valutazione alta, intorno ai 25 milioni e non è poco. È un professionista esemplare come Lobotka.

Hamsik con un ruolo dirigenziale a Napoli? Sicuramente è legato al Napoli, penso che in questo momento ha bisogno di staccare un po’ e stare a casa con i bambini. Poi per il futuro parlerà lui con il presidente magari, ma non credo possa tornare in un futuro immediato. Ha tempo per capire cosa vuole fare in futuro. Deve dedicarsi alla famiglia e poi capirà cosa andare a fare”.