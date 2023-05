Hamsik: "Sono contento per lo Scudetto, in città si festeggerà per mesi"

Marek Hamsik, giocatore del Trabzonspor, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto su una stagione travagliata

TuttoNapoli.net

Marek Hamsik, giocatore del Trabzonspor, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto su una stagione travagliata: "Questi due anni trascorsi al Trabzonspor occupano un posto molto speciale nella mia carriera. È molto simile a ciò che ho vissuto a Napoli. Le cose non sono andate bene per noi in questa stagione, i cambi di allenatore hanno complicato le cose. La Champions League era il nostro obiettivo più grande, ma non siamo riusciti a raggiungerla. Lo Scudetto del Napoli? Sono molto contento, purtroppo non potrò partecipare alle celebrazioni. Dopo 33 anni si festeggerà per mesi".