Hamsik svela: "Lobotka mi ha spiegato perché all'inizio con Gattuso c'erano problemi"

Intervistato da Il Mattino, l'ex capitano Marek Hamsik ha parlato anche di Gennaro Gattuso svelando un retroscena: "C'è una compattezza che chi gioca a calcio percepisce all'istante. La solidità che si vede sul campo è chiaramente il risultato di voglia di lottare assieme per un obiettivo. Essere allenati da Gattuso? Giocarci contro non è semplice. Vedo che c'è una squadra che lo segue in ogni cosa, che risponde alle sue sollecitazioni, che ha un gioco che è espressione delle idee del suo tecnico. E poi c'è un aspetto importante: è una persona sincera, dice a tutti le cose come stanno. E sono motivi per cui con lui mi sarei potuto trovare in maniera meravigliosa".

Il retroscena: "All'inizio hanno avuto dei problemi quando è arrivato Gattuso, hanno faticato a trovare il passo giusto. Ma Lobotka mi ha spiegato il motivo: gli allenamenti erano durissimi e le prime settimane sono state difficilissime per loro ma nessuno si è tirato indietro. C'è stato bisogno di tempi per vedere i risultati, fisicamente mi pare che stiano molto bene e quindi è giusto ora raccogliere i frutti".