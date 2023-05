Henry: "Se il Milan non si qualificherà per la Champions si scatenerà l'inferno"

Thierry Henry, opinionista per la CBS ha stuzzicato un po' l'ambiente intorno al Milan dopo la sconfitta contro l'Inter e l'eliminazione della Champions League.

TuttoNapoli.net

Thierry Henry, opinionista per la CBS ha stuzzicato un po' l'ambiente intorno al Milan dopo la sconfitta contro l'Inter e l'eliminazione della Champions League: "Credo che se i rossoneri non si qualificheranno per la Champions League del prossimo anno si scatenerà l'inferno. I tifosi ne hanno abbastanza".