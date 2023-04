Hernanes a sorpresa: "Ecco chi gioca meglio dopo il Napoli"

Il doppio ex di Lazio e Juventus Hernanes ha parlato durante il Vinitaly, salone internazionale del vino che si tiene a Verona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il doppio ex di Lazio e Juventus Hernanes ha parlato durante il Vinitaly, salone internazionale del vino che si tiene a Verona, della sfida in programma domani sera tra biancocelesti e bianconeri: "Io sono legato all’Italia in generale, questo paese mi ha dato tanto, le persone mi hanno trattato sempre bene, mi sento un figlio di questo Paese. La Juventus sta facendo bene, Allegri ha avuto una capacità incredibile di gestire il gruppo, si sono ripresi e adesso sta andando forte.