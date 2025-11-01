Hernanes: "Gioivo a guardare il Napoli di Spalletti. Se alla Juve riesce a fare il 50%..."

vedi letture

Il 'Profeta' Hernanes, ex calciatore tra le altre di Inter, Juventus e Lazio, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'esordio vincente di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per me è bello vedere Spalletti alla Juventus. Quello che veramente mi rimane di lui è il suo Napoli, quel Napoli di tre anni fa che gioivo a vedere giocare.

Quindi mi auguro e spero che lui riesca a dare... Ovviamente gli interpeti cambiano, però se lui riesce a fare un 50% di quello che ha fatto al Napoli, sarò già contento di vedere perché ci piace il bel calcio".