Hernanes: “Il Napoli non ha un problema realizzativo! Con l’Inter sarà una partita a scacchi”

Hernanes, ex fantasista di Lazio e Inter, ha parlato a SportMediaset, concentrandosi sulla lotta Scudetto e non solo: "Il Napoli non ha un problema realizzativo, le squadre che vincono il campionato devono essere solide e avere la giusta mentalità, una mentalità che va acquisita. Nella partita contro l’Udinese ho notato che Conte non fosse troppo tranquillo.

Napoli-Inter? Avere più competizioni sicuramente ti può influenzare, sarà una partita a scacchi. I nerazzurri provano sempre ad imporre il proprio gioco, anche a Torino contro la Juventus hanno fatto così".