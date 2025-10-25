Hernanes: "Napoli-Inter per lo scudetto? Per ora, ma la squadra di Conte non reggerà!"

vedi letture

Nel pre-partita della sfida al Maradona tra i campioni d'Italia e l'Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'ex nerazzurro Hernanes: "Napoli-Inter sarà sfida scudetto? "Potenzialmente ora lì, perché possono superare il Milan al primo posto. Ma potenzialmente il Napoli non riuscirà a restare lì fino alla fine. Vedo l'Inter davanti a tutte e poi il Milan".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.