Hernanes: "Visto il Napoli nella sua realtà: lo Scudetto l'ha vinto per la solidità difensiva!"

Hernanes detto 'Il Profeta', ex calciatore e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio per 0-0 tra Napoli e Como. Queste le sue parole: "Lo avevo detto prima della partita: era la prova di fuoco per il Como. Un voto ottimo direi. Abbiamo visto due filosofie e realtà, il Como è andato lì a giocare la sua partita dimostrando coraggio, poi abbiamo visto il Napoli nella sua realtà...

L'anno scorso ricordiamo che ha vinto il campionato essendo il quinto attacco. Il suo punto di forza era la solidità. Il Como ha dominato la partita ma ha fatto difficoltà a creare a parte il rigore, Rrahmani e Buongiorno sono incredibili".