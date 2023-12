Higuain, il fratello ancora contro ADL: “Non merita complimenti per lo Scudetto”

Nicolas Higuain, fratello e storico agente di Gonzalo, oggi cantante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Nicolas Higuain, fratello e storico agente di Gonzalo, oggi cantante, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Auguri? Li abbiamo fatti a tutti i nostri amici napoletani, che sono tanti, ma non a lui. De Laurentiis sa che con noi non è stato sempre di parola: non li merita. Pensate a Spalletti: ha vinto uno scudetto fantastico, che mancava dai tempi di Maradona, ma pure lui se ne è voluto andare.

Higuain? A Napoli aveva dato tutto in campo, ma senza ricevere altrettanto dalla società. Quando si è presentata la possibilità di andare via e di trasferirsi alla Juve, Gonzalo non ha avuto dubbi. A Torino ha vinto 3 scudetti, è entrato nella storia del club e del ciclo dei 9 tricolori di fila e ha sfiorato la Champions".