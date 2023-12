Higuain, il fratello: "Osimhen? Gonzalo è di un'altra categoria. La Juve ci disse..."

TuttoNapoli.net

"Massimo rispetto per Vlahovic e Osimhen, ottimi attaccanti, ma mio fratello è stato di un’altra categoria". Così Nicolas Higuain, ex agente del Pipita, a La Gazzetta dello Sport. "La Juventus era stata la prima a volere Gonzalo già nel 2013. Non potendo soddisfare le richieste del Real Madrid, i bianconeri scelsero Tevez e mio fratello andò al Napoli. Così, nell’estate 2016, dissi subito all’allora d.s. Paratici: se non avevate i soldi 3 anni fa, come fate adesso che mio fratello ha una clausola da 90 milioni a Napoli? La sua risposta fu netta: fidati, abbiamo venduto Pogba e prendiamo Gonzalo".