“Ho toccato il cielo con un dito”, l’aneddoto di Carnevale sul suo arrivo a Napoli

Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto durante il programma 'Legends - Ci vediamo a Napoli’, in onda su Canale 8:

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Io sono partito dalla seconda categoria e poi dopo varie tappe sono arrivato al Napoli. Io non potevo credere al fatto che potessi giocare con Maradona, il Dio del calcio. E invece poi alla fine è accaduto, nell'84-85 il Napoli mi comprò per una cifra molto alta.