Hojlund a Sky: "Dovevamo dimostrare carattere, complimenti a tutti! KDB? Una leggenda!"
Rasmus Hojlund, match winner di Napoli-Sporting Lisbona con una doppietta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto dagli azzurri 2-1: "L’inizio della stagione di Champions è stato difficile e abbiamo perso anche domenica scorsa col Milan. Dovevamo dimostrare il nostro carattere. Abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo, complimenti alla squadra”.
Si gioca ogni tre giorni. “Si certo è l’inizio di una serie di 8 partite. Abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così’. Dopo la sosta delle nazionali giocherò contro l’Eintracht del mio fratellino, non vedo l’ora.
Hai ringraziato De Bruyne per l’assist? Certo che l’ho ringraziato, Kevin è una leggenda di questo sport, ha tantissima qualità. Ogni volta che ha la palla devo solo trovare lo spazio e so che mi metterà la palla lì. Sono davvero grato di giocare con un giocatore con questa qualità”.
