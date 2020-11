Hugo Maradona: "Mio fratello non doveva morire solo, ora c'è un'indagine..."

In collegamento dall'Argentina Hugo Maradona, il fratello di Diego, ha parlato dell'ex calciatore e dei sospetti sulla sua morte sui canali Mediaset: "L'unico che stava accanto a lui era mio nipote, il figlio di mia sorella, che era come un figlio per Diego. C'era l'infermiera, i dottori. Lui non voleva che nessuno entrasse in camera, per questo l'infermiera era fuori dalla porta. Non so cosa è successo. Mi auguro che non sia stata trascurata la vita di mio fratello e che non ci siano stati errori dei medici. Ora c'è un'indagine, vedranno gli avvocati e la polizia in Argentina"