As, Calemme: "Fabian? Senza Champions possibile cessione a cifre inferiori"

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di ‘As’. “Finalmente Fabian Ruiz è tornato ai suoi livelli sono stati risolti gli equivoci tattici e gli è stata data la possibilità di rifiatare. Paradossalmente, lo stop per Covid gli ha fatto bene. Per quanto riguarda il futuro, tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions del Napoli. In caso di mancato obiettivo, il Napoli potrebbe ritrovarsi costretto a cederlo anche a cifre inferiori.

La matematica dice che nel caso gli azzurri le vincessero tutte, andrebbero in Champions di sicuro io dico che il Napoli è stato fortunato ad ottenere il secondo rinvio della trasferta a Torino. E’ vero che adesso gli azzurri sembrano più in forma dei bianconeri, ma è così anche perché il Napoli sta giocando una volta a settimana. Le tre trasferte di fila in sette giorni contro Milan, Juve e Roma avrebbero causato parecchi problemi. Inoltre a Torino il Napoli potrà contare su un Lozano con una condizione fisica migliore. Ne vedremo delle belle”.