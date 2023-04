BoboTv, Adani: "A Lecce il Napoli ha ufficialmente vinto il campionato!"

TuttoNapoli.net

Nel corso della Bobo Tv è intervenuto l'ex difensore Daniele Adani: "Venerdì hanno giocato le tre squadre che giocano la Champions, chi ha vinto? Una, in teoria ha vinto la squadra che ne aveva meno bisogno, perché il Napoli se pareggiava non è che qualcuno gli porta via lo scudetto o il posto in Champions, come il Milan e l'Inter che lo rischiano. Quindi in tre partite modeste, il Napoli ha vinto una gara dove ha dovuto riciclare altre caratteristiche. la forza, la concentrazione, le corse all'indietro, i contrasti. Non ha creato così tanto ma non ha mai smesso di tentare, il Napoli non rinuncia. Ha perso il centravanti, perché si è stirato Simeone dopo aver sostituito Raspadori.