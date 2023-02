BoboTv, Cassano: "Ai tecnici italiani presuntuosi: ammirate la più bella squadra europea!"

"Napoli è l'orgoglio italiano". Lo dice Antonio Cassano alla Bobo Tv

"Napoli è l'orgoglio italiano". Lo dice Antonio Cassano alla Bobo Tv: "Agli allenatori presuntuosi italiani dico: guardare il Napoli. Spalletti aveva una buona squadra e l'ha fatta diventare la più bella in Europa. Oggi nessuno gioca come loro, tra due settimane non lo so. Per me questa squadra si va ad affiancare a quella di Diego che resta unico. Ma all'inizio della stagione nessuno avrebbe detto: qui c'è un campione".