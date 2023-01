BoboTv, Cassano distrugge Allegri: "Ridicolizzato! Fa schifo, carriera dovuta al culo e stampa amica!"

Questo il pensiero di Antonio Cassano nel corso della BoboTv su Twitch dopo Napoli-Juventus 5-1.

La Juventus in tutte le gare in cui ha giocato ha fatto schifo. Solo contro la Lazio c'è stata un'eccezione. Si è visto un Napoli che ha fatto 90' di dominio in lungo e in largo, mentre la Juventus ha creato occasioni solo su due errori di Rrahmani ed il rimpallo sul gol. La Juve può fare gol a tutti, ha qualità superiori, ma dall'altro lato c'era una squadra organizzata, vedete Mario Rui che va a pressare e da lì nasce il quarto gol.

I cinque gol subiti sono la conclusione delle altre gare pessime che ha fatto, ha beccato una squadra con qualità superiori a Lecce, Udinese, Cremonese e le altre con cui ha fatto quelle vittorie. Il Napoli gli ha fatto una faccia come un pallone, ma i loro amici continuano a elogiarlo e dobbiamo sentire Galeone che continua a dire che Allegri ha rifiutato Real, Chelsea e le altre sono cagate. Non si può sentire più una persona che prende le difese di un allenatore che ha più culo che anima in carriera. Ha vinto più di tutti senza sapere perché!

La realtà è che amici giornalisti ed ex giocatori gli coprono il culo e lui fa l'ironia in conferenza con 2-3 cagatine. Spalletti ha vinto meno di Allegri ma Spalletti è un genio. Da un lato Spalletti chiedeva a Lobotka di dire ad Anguissa di stare tra le linee, dall'altro lato Allegri protestava dopo la botta su Kvara e diceva che non era giallo e diceva di entrare duro. E' un allenatore che ha avuto culo in vita, lascia stare, il culo prima o poi ti abbandona. La Juve non fa due azioni di fila, il Napoli gli ha fatto il torello e ridicolizzato, io se fossi il presidente lo chiamerei per dirgli che il suo tempo è finito, è arrivato ultimo col Maccabi in Champions! Dicevano che la juve è tornata, sì a far cagare!".