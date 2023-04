BoboTv, Cassano: "Il Napoli non meritava di uscire, tra andata e ritorno ha fatto 46 tiri!"

Intervenuto alla Bobo TV, l'ex attaccante rossonero Antonio Cassano ha commentato così la qualificazione del Milan alle semifinali di Champions

Intervenuto alla Bobo TV, l'ex attaccante rossonero Antonio Cassano ha commentato così la qualificazione del Milan alle semifinali di Champions League: "Per me il Milan, tra andata e ritorno, non meritava di andare avanti contro il Napoli. La squadra di Spalletti ha tirato in porta 46 volte, all'andata poteva fare quattro gol nei primi 12 minuti. Poi vanno fatto i complimenti a Pioli per quello che ha fatto, è bravissimo ed è migliorato tantissimo".