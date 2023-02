Bobotv, Vieri svela: "Quando ero a Miami venne Spalletti, sapete che video mi mostrò?"

"Quando vivevo a Miami è venuto lì per 2-3 mesi Spalletti".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante Christian Vieri, nel corso della 'BoboTv' su Twitch, ha svelato un retroscena di un suo incontro con Luciano Spalletti: "Quando vivevo a Miami è venuto lì per 2-3 mesi Spalletti. Tutti le mattine veniva a vedermi giocare a foot-volley, una volta l’ho fatto giocare, era inguardabile (ride, ndr.). Un giorno mi disse: ‘Dai ti faccio vedere un po’ di video’, andammo nella sua camera in hotel, mise la cassetta e mi fece vedere tutti i gol delle sue squadre compresi quelli in Russia. La stessa palla di prima che ora propone su Osimhen, la faceva già 7-8 anni fa”.