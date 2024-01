Canale 5, Zazzaroni: “Vorrei una partita senza l’arbitro decisivo! ADL durissimo, ma col sorriso!"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato ai microfoni di Canale 5 la finale di Supercoppa italiana vinta dall'Inter contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato ai microfoni di Canale 5 la finale di Supercoppa italiana vinta dall'Inter contro il Napoli: "Non avevo dubbi vincesse, ma non con questa dinamica. Vorrei vedere una partita in cui a decidere, a incidere, non siano gli arbitri. Mazzarri ha dovuto cambiare 4 uomini ed il gol dell’Inter sembrava proprio dovesse arrivare. ADL non sembrava arrabbiato, ma è stato durissimo con Rocchi seppur con parole di un certo tipo, ma l'ha massacrato, lui sa comunicare”.