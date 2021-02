Canale 8, Mele: "Unità d’intenti fino a fine anno tra ADL e Gattuso"

Nel corso di 'Radio Goal', Silver Mele, giornalista di Canale 8, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Auspicio che lo stadio de Los Cármenes diventi Los Carminiellos alla napoletana. Mi è piaciuta la conferenza stampa di Gattuso e Politano, di questi tempi fatti di voci contrastanti ci vuole la giusta maniera diplomatica per esprimersi e credo che il Napoli ci sia riuscito attraverso i suoi portavoce. Le difficoltà restano e come dice Gattuso non si possono fare calcoli perché purtroppo si è ridotti all’osso. Domenica ci sarà la trasferta di Bergamo e il tema centralissimo della sfida al Granada non può essere che lo stesso di quella contro la Juve, ossia l’impegno, il cuore e il carattere da metterci.

Armistizio Gattuso-ADL? I due hanno pensato dopo la buriana e per fortuna c’è la stata la Juve, il beneficio di quella vittoria si è sentito. Il presidente ha capito che il Napoli deve concludere la stagione con questo assetto e questo allenatore. Sappiamo Gattuso come è fatto, magari a fine stagione andrà via ma avrà denti affilatissimi fino alla fine per cercare di fare il massimo. Quindi più che è un armistizio è una riflessione avvenuta e un’unità d’intenti fino a fine anno”.