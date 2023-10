Cdm, Zambardino: “Osimhen è in Nigeria e non guarda nemmeno le partite del Napoli!”

Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono molto preoccupato così come lo sono tutti i tifosi del Napoli. Osimhen è ancora un giocatore del Napoli? E’ in vacanza e probabilmente non guarda nemmeno le partite. Tutti i giocatori del Napoli si stanno comportando in maniera professionale, si ammazzano di sforzi per capire l’allenatore. Tutti, tranne uno che sta in vacanza. Ce ne stava uno solo che poteva stare in vacanza fuori tempo e ieri sarebbe stato il suo compleanno. Eppure con Maradona avevamo da ridire. Il Napoli non è messo bene. Il presidente non si può auto licenziare e quindi dobbiamo guardare il gomitolo per scioglierlo.

Scenate a Castel Volturno? Un presidente presente negli spogliatoi va bene, lo faceva anche Berlusconi. Ma un presidente presente sempre a Castel Volturno vuol dire che s’è reso conto che ha distrutto il suo Napoli ed ora cerca di rimettere a posto i cocci. Sullo scudetto ci ho messo una pietra sopra, sento che c’è tanto Gattuso nell’aria. Il Napoli di oggi è da quinto o sesto posto. Le nostre avversarie non sono più l’Inter e la Juventus, oggi le avversarie del Napoli sono Lazio e Fiorentina.

Osimhen? Oggi dico che è un peccato che non sia stato ceduto, ma è lontano da Napoli. Anche la polemica sul Tik Tok, dove lui ha ragione, ma è il segno di una disperazione. Ti fai male e vai a curarti a Lagos, ma non mi sembra che in Nigeria ci siano tutte queste strutture sanitarie all’avanguardia.

Meret è un’altra vittima della situazione. A me non pare che lui prenda goal da papera, Giroud gli fa due cagliose che sono imparabili. Lui poteva farci poco in quelle occasioni. Se ci fosse un sostituto valido io penserei subito all’esonero di Garcia”.