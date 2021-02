Cds, Barbano: “ADL ora deve scegliere. Allungare questa situazione è deleterio”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, codirettore del Corriere Dello Sport: “Gattuso deve essere esonerato? Non dico questo. Dico che come si evince dall’articolo che non ha senso stimolare reazioni positive da un gruppo di atleti con una logica contrattuale che sta nelle imprese tra imprese ed operai. Mettere in mora giocatori e allenatori ha un effetto depressivo. Questa è una logica che deriva dalla formazione del presidente, ma poi rende ancora più difensivo l’approccio alla competizione. È quello che si è visto ieri: una squadra che gioca con sette giocatori in difesa in casa. Se De Laurentiis si è convinto che la campagna acquisti è stata fatta in maniera inadeguata e l’allenatore non è quello giusto, è inutile tenerlo a bagnomaria. Quello che poi subentrerebbe, arriverebbe a frittata fatta. Ormai quello che si doveva vedere si è visto. Se invece De Laurentiis la pensa diversamente e crede che sia un momento di congiuntura dovute ai tanti infortuni, alla sfortuna e che ci sia da dare fiducia allenatore, la dia anche con manifestazioni chiare! Questa logica dello stare davanti alla tana e aspettare che il topo esca non sta funzionando. La partita di ieri è stata vergognosa, poteva finire 5-0 e se è finita 0-0 è quasi per caso.

Cosa deve fare ADL? È vero che sono giunte rimostranze, risentimenti nell’ambiente sulla campagna acquisti, ma credo che il giudizio di De Laurentiis non risparmi l’allenatore. Quella campagna acquisti è stata avallata dall’allenatore. Quindi la responsabilità è spalmata sui due. Dico solo che allo stato dei fatti non ha senso tenere questa vicenda lunga. L’allungamento sarebbe pericoloso. Se la squadra si sfrangia poi dopo usciamo dalla Champions e abbiamo un’altra stagione fallimentare davanti a noi. Se si deve fare una scelta, questo è il momento".