Cds, Barbano: "Napoli è una super-provinciale, vince solo con le piccole"

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Champions irraggiungibile per il Napoli? È evidente che sia difficilissimo qualificarsi perché l’Atalanta ha sette punti più del Napoli, e tra loro ci sono altre squadre. Immaginare che il Napoli possa recuperare sette punti su più squadre non è facile, poi tutto può accadere.

Mazzarri fin qui non ha ottenuto alcun risultato e questo va detto. Ha fatto dei tentativi che non si sono materializzati in nessun cambio di paradigma, la Società deciderà se tenere o meno Mazzarri ma il Napoli ad oggi è una super-provinciale che vince con le piccole e soccombe e soffre con tutte le medio-grandi. Il Napoli sta fornendo performance peggiori di Fiorentina e Roma, squadre che difficilmente ambirebbero alla Champions rispetto al Napoli che viene dalla vittoria dello scudetto”.