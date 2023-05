Cds, Barbano propone: “Maglia numero 10 a Kvara. Anche Maradona sarebbe d’accordo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport:

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "A Ivan ho detto che vorrei aprire un dibattito sulla 10 a Kvara. La 10 incarna la bellezza, Kvara lo è in una maniera diversa da come lo è stato Diego, non toglie nulla al mito. Diego, da lassù, sarebbe d’accordo. Numero 7 come Best? È un’idea, ma Kvara ha la possibilità di essere ancora di più.

Da domani in poi può rispondere chiunque al mio sondaggio. È ovvio che il patto per la maglia numero 10 deve essere quello di rappresentare Napoli e quindi onorare il contratto. Smantellamento Napoli? Macché. Bisogna fare scelte giuste".